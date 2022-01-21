Kocaeli'de tarıma verilen destek çiftçilere "can suyu" oldu

Kocaeli'de Kovid-19 salgını dolayısıyla girdi maliyetlerinde gerçekleşen artıştan etkilenen çiftçilere, Büyükşehir Belediyesince son iki yılda 90 milyon liralık destek sağlandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kovid-19 salgını dolayısıyla girdi maliyetlerinde gerçekleşen artıştan etkilenen çiftçilere, Büyükşehir Belediyesince son iki yılda 90 milyon liralık destek sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, AA muhabirine, "sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'nin yüzölçümünün yüzde 40'ının orman, yüzde 35'inin tarım ve yüzde 1,5'inin sanayi alanı olduğunu söyledi.

Kentteki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde geliştirdikleri projelerle desteklediklerini belirten Balaban, bu kapsamda hayvansal üretime katkı sağlamak amacıyla yem bitkisi tohumu desteği verildiğini, bu projeden 10 bin çiftçinin faydalandığını dile getirdi.

Balaban, Kocaeli'de dar alanda seracılığa çok önem verdiklerini, desteklerle bu alanları 1,5 milyondan 32 milyon metrekareye çıkarmayı başardıklarını ifade etti.

Yumurta üretimine katkı sağlamak amacıyla yerli ırk olan "Atak-S" cinsinde canlı hayvan desteği sağladıklarını anlatan Balaban, çiftçilerin, yıllardır sürdürdükleri kümes ekipmanları ve yem desteklerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

"İlk kez Büyükşehir Belediyesi çiftçilere akaryakıt desteğinde bulundu"

Kovid-19 salgını nedeniyle tarımsal üretimin öneminin daha da arttığını, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle girdi maliyetlerinden etkilenen çiftçilerin isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Balaban, gelen talep üzerine akaryakıt desteğinde bulunmak amacıyla haziran ayında çalışma başlattıklarını ifade etti.

Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın çiftçiler için bütün imkanları seferber ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi çiftçilerimize akaryakıt desteğinde bulundu. 12 bin çiftçimize, yaklaşık olarak 2 milyon litreye varacak şekilde akaryakıt desteğinde bulunduk. Bunun maliyeti bize 20 milyon lira. Akaryakıt desteğimiz, tarımsal faaliyetlerin işleyebilmesi amacıyla büyük destek olmuş oldu. Girdilerin artması nedeniyle bu yıl da ilk etapta yem bitkisi tohumu ve kompoze gübre desteklerinde bulunduk. Gübrenin verilmesindeki ana amacımız, verimliliği artırmak. Yeter ki çiftçilerimiz üretsin, rahatlasın, üretim bu ülke topraklarında gerçekleşsin."

"Desteklerimizle ekili alan 70 bin hektara ulaştı"

Belediye olarak özellikle son 2 yıldır çiftçilere yoğun şekilde destek olduklarını söyleyen Balaban, şunları kaydetti:

"Son iki yılda çiftçilerimize verdiğimiz desteğin toplam maliyeti 90 milyon lira. Pandemiden dolayı sadece gübre ve akaryakıtla alakalı yaklaşık 45-50 milyon liralık desteğimiz oldu. Bu çok önemli bir maliyet. Amacımız, pandemi döneminde tarıma olan talep artışından kaynaklanan girdi maliyetlerinin artması sebebiyle çiftçilerimizin geri çekilmesini engellemek. Çiftçilerimize bir nefes olması için akaryakıt ve gübre kalemlerine büyük destek sağlandı.

Kocaeli, Türkiye'de sanayi kenti ama biz diyoruz ki Kocaeli sadece sanayi kenti değil, turizmin, sporun, tarımın da kenti. Bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Her toprakta üretim olsun amacıyla desteklerimize devam ediyoruz. Koşulsuz her çiftçimize yem bitkisi tohumu desteğinde bulunuyoruz. Kocaeli tarımının ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmasını istiyoruz. Geçmiş yıllarda yaklaşık 40 bin hektar olan ekili alan, bu desteklerimizle 70 bin hektara ulaştı. Bu alanların sürekli artması için mücadele ediyoruz."

Kent, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde üretim merkezi olacak

Başkan Büyükakın'ın vizyonuyla hazırlanan "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi"ne değinen Balaban, kentin bu alanda da üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini, toplanan ürünlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliğinde aromatik bitki yağı olarak işlenerek ihraç edileceğini bildirdi.

Balaban, Kocaeli'de tarım ve hayvancılık çalışmalarını yakından takip etmek amacıyla kurdukları dijital altyapıya çiftçi kaydetmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Çiftçilerimiz, bu sisteme dahil olarak tamamen kendi inisiyatifiyle ürünleri istedikleri fiyata satabilecek. Ana hedefimiz, Kocaeli'de üretilen ürünün önce kentteki yerli tüketiciye en kısa zamanda ulaşmasını ve üretim yapan kişinin yüksek gelir elde edecek şekilde satışını sağlamak. Tüketicilerin, en ekonomik ve taze şekilde ürünlerini alması için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

"Desteklerle nefes aldık"

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gayretleriyle kentin tarım şehri olarak da ön plana çıkması için önemli projeler hayata geçirildiğini dile getirdi.

Kocaeli'nin tarımsal desteklemeler konusunda şanslı olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Çiftçilerin en büyük sorunu girdi maliyetleri. Bu desteklerle nefes aldık. Şu anda ekim yapılan tarımsal arazilerimizin tamamını belediyemize borçluyuz. Nefes almaktan ziyade, tarım yapmamıza bir nevi de teşvik oldular. Bu destekler olmasaydı ekimde çok zorlanacaktık." dedi.