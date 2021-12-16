Kocaeli'de Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin 3 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan uyruklu Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Ibatova'nın, Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir otelde görevlilerce ölü bulunması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, M.H. (21) ile babası E.H. (42) ve amcası M.H. (36) yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.