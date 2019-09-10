Kocaeli'de okul önü ve çevresinde yapılan uygulamada aranan 9 kişi yakalandı

10.09.2019 11:55

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde farkı suçlardan aranan 9 kişi yakalanırken 36 servis aracına 18 bin 85 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda okullar ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak dün yapılan "Okul çevreleri ve servis araçları denetimi" Kocaeli'de de gerçekleştirildi. Kocaeli'de gün boyu devam eden denetimler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, TEM, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 159 ekip 583 polisin katılımı ile yapıldı. Denetimler kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki 163 okulun çevresi ve yakınlarında bulunan kafe, internet kafe ve benzeri iş yerleri kontrol edildi.

Yapılan denetimler kapsamında bin 955 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Kontrollerde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 9 kişi yakalandı. Denetimler kapsamında kontrol edilen 317 iş yerinden Başiskele ilçesinde bulunan bir oyun salonu ve Karamürsel ilçesindeki bir çay bahçesi ruhsat bulundurmadıkları sebebi ile mühürlendi. Trafik denetimler kapsamında kontrolleri yapılan 357 okul servisinden 36'sına çeşitli sebeplerden dolayı 18 bin 85 TL para cezası kesildi. 5 araç ise trafikten men edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA