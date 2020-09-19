Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 234 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 234 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 234 kişiyle 1 iş yerine para cezası kesildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 234 kişiye para cezası
19.09.2020 01:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 01:24

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 234 kişiyle 1 iş yerine para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1696 iş yeri denetlendi, 18 bin 850 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 17, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, maske takmadığı için 212, ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücü ile sosyal mesafe kuralına uyulmayan 1 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - İbrahim Aktaş
İbrahim Aktaş
AA Editörü
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