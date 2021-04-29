Kocaeli'de çocukların deniz keyfi
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sahile gelen çocuklar güzel havanın da etkisiyle kendilerini denize attı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sahile gelen çocuklar güzel havanın da etkisiyle kendilerini denize attı. Çocuklar, denizin soğuk olmasına aldırış etmeden yüzerek eğlendi.
Körfez'de sahile gelen 4 küçük çocuk, hava sıcaklığının 23 dereceye ulaşmasıyla kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarıyla denize atladı. Deniz suyu sıcaklığının 14 derece olmasına aldırış etmeyen çocuklar, yüzerek eğlendi. İskeleye çıkan çocuklar ardı ardına denize atlarken, kısıtlama öncesi dışarı son kez eğlenmenin keyfini çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI