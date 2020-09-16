Kocaeli'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Zihinsel engelli M.Y, şüpheliler E.K, H.A.B, S.Ç. ve M.Y. tarafından cinsel istismara uğradığını beyan ederek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğerleri hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA