Kocaeli'de çıkan yangında bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi.

Sultan Orhan Mahallesi 1107 Sokak'taki bir otoparkın bekçi kulübesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi.