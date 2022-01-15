Kocaeli'de çıkan yangında bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi - Haberler
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Kocaeli'de çıkan yangında bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'de çıkan yangında bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi.

Sultan Orhan Mahallesi 1107 Sokak'taki bir otoparkın bekçi kulübesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi.

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