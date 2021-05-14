Kocaeli'de bayramda havaya ateş açan 14 kişiye cezai işlem yapıldı
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Kocaeli'de bayramda havaya ateş açan 14 kişiye cezai işlem yapıldı

Kocaeli'de bayramda havaya ateş açan 14 kişiye cezai işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de Ramazan Bayramı süresince silahla havaya ateş açtığı belirlenen 14 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Kocaeli'de Ramazan Bayramı süresince silahla havaya ateş açtığı belirlenen 14 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bayram boyunca silahla havaya ateş açılmasına karşı önlemler alındı.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, 4 tüfek, 10 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2'si adli, 12'si idari olmak üzere 14 kişi hakkında cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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