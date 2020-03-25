Koca: "(Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. (6) Kaynak: AA