Koç Holding hisse senedi fiyatı ve KCHOL hisse yorum ve grafik teknik analizi merak ediliyor. Yatırımcılar, Koç Holding hisse senedi nasıl alınır? sorusunu araştırıyor. Haberimizde KCHOL hisse senedi aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 2022 yılı grafiklerine ulaşabilir, Koç Holding hisse senedi analizi yapabilirsiniz. Ayrıca haberimizde yer alan link üzerinden canlı KCHOL hisse senedi fiyat takibi yaparak, günlük Koç hisse senedi grafiği ve fiyat değişimleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Koç Holding hisse senedi nasıl alınır? sorusu yatırımcılar tarafından KCHOL hisse yorum ve grafik takibi sonrası cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Haberimizde yer alan Koç Holding hisse senedi verileri 18 Ocak 2022 saat 14.31 anlık verileridir ve hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Vatandaşlar tarafından Koç hisse neden düşüyor, yükselir mi, neden düştü, neden yükseliyor soruları en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Koç Holding hisse senedi fiyatı ve grafiği: KCHOL hisse senedi yorum ve grafik analizi takibi (CANLI) -Koç Holding hisse senedi nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

KOÇ HOLDİNG HİSSE SENEDİ FİYATI

Koç Holding hisse senedi fiyatı: 32,9

Koç Holding hisse senedi günlük değişim: % -0,90

Koç Holding hisse senedi alış fiyatı: 32,88

Koç Holding hisse senedi satış fiyatı: 32,9

Koç Holding hisse senedi günlük en yüksek fiyatı: 33,22

Koç Holding hisse senedi günlük en düşük fiyatı: 32,64

Koç Holding hisse senedi hacim (TL): 134.269.942

Koç Holding hisse senedi haftalık en düşük fiyatı: 31,82

Koç Holding hisse senedi haftalık en yüksek fiyatı: 33,92

Koç Holding hisse senedi aylık en düşük fiyatı: 26,02

Koç Holding hisse senedi aylık en yüksek fiyat: 35

Koç Holding hisse senedi yıllık en düşük fiyatı: 16,7

Koç Holding hisse senedi yıllık en yüksek fiyatı: 39,74

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KOÇ HOLDİNG HİSSE SENEDİ GRAFİK

Koç Holding 1 Aylık Hisse Senedi Fiyat Grafiği

Koç Holding 3 Aylık Hisse Senedi Fiyat Grafiği

Koç Holding 6 Aylık Hisse Senedi Fiyat Grafiği

Koç Holding 2022 Hisse Senedi Fiyat Grafiği

KOÇ HOLDİNG HİSSE SENEDİ NASIL ALINIR?

Yatırımcılar/yatırımcı adayları tarafından en çok merak edilen konulardan biri hisse senedi nasıl alınır sorusudur. Koç Holding hisse senedini, Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlar ya da banka aracı kurumlar üzerinden bir yatırım hesabı açarak alıp satabilirsiniz. SPK tarafından yetkilendirilmiş bu aracı kurumlar sayesinde Koç Holding'in hisse senetleri için alım-satım yapabilirsiniz. Ayrıca, borsada işlem gören diğer tüm hisse senetlerinin de alım satım yapma imkanına sahip olabilirsiniz.

BİST GÜNLÜK PERFORMANS

BİST ARTANLAR VE AZALANLAR

KOÇ HOLDİNG HAKKINDA

Koç Holding, 1926'dan günümüze, 100 yıla yaklaşan yolculuğu boyunca Türkiye'nin sanayileşmesinden küreselleşmesine kadar pek çok atılımında sorumluluk alarak rakiplerinden ayrışmayı başardı ve her zaman ilklerin öncüsü oldu. Türkiye'de ilk anonim şirketinin kurulması, ilk endüstriyel girişim, ilk uluslararası ortaklık, ilk halka arz gibi pek çok ilki gerçekleştirdi.

Koç Topluluğu cirosu ve ihracatının yanı sıra, Borsa İstanbul'dan aldığı pay, ödediği vergiler ve yarattığı istihdam ile Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu. Milli gelirin %6'sına karşılık gelen kombine cirosu ve Türkiye ihracatındaki %7'lik payıyla Türk ekonomisinin itici gücü konumunda.

Konsolide net kârını son beş yılda TL bazında ortalama %21 artıran Koç Holding, Fortune Global 500 sıralamasında yer alan tek Türk şirketi. Koç Holding, uzun vadede yüksek büyüme potansiyeli sunan enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerinde güçlü rekabet avantajlarıyla lider pozisyonlara sahip.

Koç Topluluğu, faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile yürütmekte.

Günümüzde Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olarak gelecekte de tüm paydaşları için değer yaratmaya devam edecek.

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

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