KOBİ'ler sosyal medyada desteğiyle güçleniyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, KOBİ'lerin dijital dönüşümünde alt kırılımlara odaklandıklarını belirterek, "Sunduğumuz Facebook & Instagram Reklam Hizmeti'nden faydalanan firmalar web sitesi ziyaretlerinde yüzde 500, müşteri mağaza ziyaretleri ve aramalarında yüzde 80, dijital satışlarda yüzde 350'ye varan oranlarda artış sağladı." dedi.

Şahin, AA muhabirinin KOBİ'lerin dijital dönüşümüne ve Vodafone'un sunduğu hizmetlere ilişkin sorularını cevapladı.

Geçen yıl başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2020'yi farklı ve zorlu bir yıl haline getirdiğini anlatan Şahin, salgının günlük hayattaki kişisel alışkanlıklardan küresel ekonomiye kadar her alanda köklü değişimler getirdiğini söyledi.

Uzmanların bundan sonrası için "yoğunlaştırılmış" bir dijitalleşme çağının geleceğini söylediğini aktaran Şahin, "Sağlıktan finansa, turizmden eğitime, perakendeden bankacılığa kadar her sektörde veri analizine dayalı yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı köklü değişiklikler öngörülüyor. Geniş bir perspektiften bakarsak 'yeni gerçekliği' oluşturan trendleri anlamak önümüzdeki dönemde devam edecek hızlı değişime ayak uydurmak açısından çok kıymetli olacak." ifadelerini kullandı.

Bugün Kovid-19 karşısında dünyayı ayakta tutan nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka (AI) ve bulut gibi teknolojilerin yarın dünya ekonomisinin tekrar toparlanmasının, işlerin tekrar yoluna girmesinin de mimarları olacağını aktaran Şahin, "Yeni dönemde hem yatırımlarımız hem de yeni çözümlerimizin odağı nesnelerin interneti, bulut ve yazılım tabanlı gelişen yeni teknolojiler olacak." dedi.

"250 ULAK yerli baz istasyonunu canlıya aldık"

Şahin, Vodafone Business olarak altyapılarını geliştirip geleceğe hazırlayarak, kamuda sağlıktan eğitime her alanda dijitalleşme çalışmalarına destek olmak istediklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi kesimler için dijital erişimi ve okuryazarlığı artırarak ve KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek olarak salgın sonrası ekonomik dönüşümde yerimizi alacağız." ifadesini kullandı.

Vodafone olarak, yerli ve milli üretimin desteklenmesini öncelikleri arasında gördüklerini anlatan Şahin, özellikle genişbant yatırımlarda tedarik zincirine katılabilecek KOBİ'lerle etkin iletişim kurmaya ve iş birliği yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Şahin şu bilgileri verdi:

"İlk günden itibaren yerli alım yükümlülüğü konusunda çaba gösteriyoruz. 4,5G yatırım yükümlülüğümüz gereği, yatırımlarımızın yüzde 45'ini yerli malı belgeli ürünlerden, yüzde 10'unu Türkiye'de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulan KOBİ niteliğindeki tedarikçiler tarafından Türkiye'de üretilen ürünlerden sağlamaya çalışıyoruz.

Yerli tedarik kapasitesinin oluşturulması için pek çok aksiyon da aldık: Şirket içinde kurduğumuz Yerlileştirme Komitesi ile satın alma süreçlerimizde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz. Yetki belgesinde yer alan koşullar sağlandığı sürece yerli alım yapmaya özen gösteriyoruz. Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta toplam 250 ULAK yerli baz istasyonunu canlıya aldık."

Türkiye'de en yüksek sayıda canlı ULAK baz istasyonu devreye olan operatör olduklarını paylaşan Şahin, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) projesinde HTK firmasıyla birlikte çalıştıklarını anlatan Şahin, projede ürünlerin teknik gereksinimlerinin belirlenmesinden tasarım süreçlerine, prototip testlerinden canlı saha testlerine kadar tüm süreçlerine katkı sağladıklarını söyledi.

Dijitalleşme Testi hizmete sunuldu

Şahin, Türk ekonomisinin can damarı olan KOBİ'ler için büyümenin yolunun artık dijitalleşmeden geçtiğini belirterek, KOBİ'lerin yeni dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için dijitalleşmelerinin şart olduğunu kaydetti.

İşletmelerin "dijital iş ortağı" ve güvenilir teknoloji danışmanı Vodafone Business olarak, KOBİ'lere dijital dönüşüm süreçlerinde uçtan uca çözümler sunarak onları bugünün ve geleceğin dijital dünyasına hazırladıklarını anlatan Şahin, şu bilgileri verdi:

"KOBİ'lerin dijitalleşmeyi kullanarak rekabet güçlerini artırmaları için ihtiyaç duydukları yol haritasını onlarla birlikte çizerek Dijitalleşme Testi, Dijital&Mobil Pazarlama Çözümleri ve E-Ticaret Hizmeti çözümlerimizle fark yaratıyoruz.

Uzun süredir Vodafone Business olarak, KOBİ'lerin dijital skorunu hesapladık, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici raporlar ilettik. Şimdi Dijitalleşme Testi ile bu hizmeti bir adım öteye taşıyoruz. Dijitalleşme Testi, işletmenizin dijitalleşmesini sağlayacak ihtiyaçları 4 soru ile anlıyor. Böylece her işletmenin ihtiyacına uygun, terzi usulü kişiselleştirilmiş farklı çözümler sunarak hem verimliliklerini artırıyor hem de daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlıyor.

Potansiyel müşterilerine ulaşmak isteyen ancak reklam yönetimi ve hedeflemenin nasıl yapılacağı konusunda yardıma ihtiyaç duyan KOBİ'lere de destek oluyoruz. Sunduğumuz Facebook & Instagram Reklam Hizmeti ile Veri Odaklı SMS çözümleri KOBİ'lerin dijital pazarlama kanallarını artırarak işlerini büyütmelerine destek veriyor."

"E-Ticaret Hizmeti Paketi KOBİ'lerin ihtiyaçlarını tek pakette topluyor"

Şahin, Facebook & Instagram Reklam Hizmeti'nin, işletmelerin demografi, ilgi alanı, davranış ve konum gibi kırılımlar ışığında en doğru müşteri kitlesine ulaşarak web sitesi trafiğini ciddi oranlarda artırdığını belirterek, ajans desteği ile de işletmelerin, doğru hedefleme ve kampanya yönetimi konusunda destek aldığını söyledi.

Facebook ve Instagram reklam paketinden şimdiye kadar binin üzerinde işletmenin faydalandığını anlatan Şahin, "Sunduğumuz Facebook & Instagram Reklam Hizmeti'nden faydalanan firmalar web sitesi ziyaretlerinde yüzde 500, müşteri mağaza ziyaretleri ve aramalarında yüzde 80, dijital satışlarda yüzde 350'ye varan oranlarda artış sağladı. İşletmelerin Vodafone kullanıcılarına özel hazırlanan kampanyalarını, akıllı hedefleme seçenekleri ile Vodafone izinli veri tabanına duyurabildikleri Veri Odaklı SMS çözümünde; hedefleme kriterleri büyük veri ile zenginleştirilerek müşterilerin demografik özellikleri, kulanım bilgileri, lokasyon bilgileri, ilgi alanları ve alışveriş alışkanlıkları hedeflenebiliyor." bilgilerini verdi.

Dijital dönüşüm sürecinde e-ticaretin öneminin artmasıyla KOBİ'lerin ihtiyaç duyacakları her türlü hizmet ve altyapıyı E-Ticaret Hizmet Paketi'nde toplayan Vodafone Business'ın, KOBİ'lerin hedef kitlelerine ve potansiyel müşterilerine dijital kanallardan kolayca ulaşabilmelerini de sağladığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"E-Ticaret Hizmeti Paketi; alan adı, hosting, email, güvenlik yedekleme, ödeme altyapıları, tüm yazılım özellikleri ve arama motoru optimizasyonu ile KOBİ'lerin e-ticarete başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir pakette topluyor. Vodafone Business olarak KOBİ'lere dijitalleşmeyi kullanarak yeni dünyadaki fırsatları yakalayabilmeleri için destek olmaya devam edeceğiz."

"Tüm müşterilerimize kesintisiz ve güvenli erişim sağladık"

Şahin, Vodafone Business olarak, finanstan perakendeye, her sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümlerle müşterilerini geleceğin dünyasına hazırladıklarını yineleyerek, "2020'de işletmeler için terzi usulü çözümler sunmaya devam ettik. Ürün ve servislerimizden son 1 yılda 1,2 milyon kurumsal müşterimiz yararlandı. Bu müşterilerimiz için bir yandan verimlilik ve tasarruf imkanları sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetini korumalarına yardımcı olduk." dedi.

Sundukları Red Business tarifesini kullanan işletmelere 1 yılda toplam 7 milyon TL'nin üzerinde fayda sağladıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"2020'de kişisel alışkanlıklarımızdan küresel ekonomiye kadar her alanda köklü değişimler yaratan pandemi sürecinde de işletmelerimizin yanında olduk. Bu zorlu dönemde dijitalleşmenin gücünü kullanarak KOBİ ve esnaf müşterilerimiz de dahil olmak üzere tüm müşterilerimize kesintisiz ve güvenli erişim sağlarken, yeni döneme hızla adapte olmaları için çözümlerimizle destek verdik.

Bu dönemde pek çok işletme çalışanlarının sağlığını korumak ve uzaktan çalışmalarını sağlamak için Vodafone Business çözümlerini tercih etti. Vodafone Business olarak, dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücümüzle işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan