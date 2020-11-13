KOBİ'ler Amazon.com.tr'de sundukları fırsatları yönetebilecek

Amazon.com.tr, satış ortaklarının indirimli ürünlerini sitenin "Günün Fırsatları" sayfasında ücretsiz olarak öne çıkarabileceği "Fırsatlar" hizmetinin devreye girdiğini duyurdu.

Amazon.com.tr, satış ortaklarının indirimli ürünlerini sitenin "Günün Fırsatları" sayfasında ücretsiz olarak öne çıkarabileceği "Fırsatlar" hizmetinin devreye girdiğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, Amazon.com.tr "Günün Fırsatları" sayfasında, KOBİ'ler kendi fırsat ürünlerini yayınlayabilecek, değişiklik yapabilecek ve ilanlarını kaldırabilecek. Satış ortağı KOBİ'ler sezon sonu ve fazla ürün stoklarını yönetmenin yanı sıra, envanterlerinde indirim için en uygun ürünlerle ilgili önerilere de erişim sağlayabilecek. "Günün Fırsatları'" sayfasında yer almak için ürün puanlaması, çeşitliliği ve stok yeterliliği gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.

Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen Amazon.com.tr satış ortağı KOBİ'ler, Satıcı Eğitim Programı altında yer alan eğitim içeriklerinin "Fırsatlar" bölümünden ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık