Kobani olayları soruşturması kapsamında eski HDP'li milletvekilleri adliyeye getirildi
28.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:39
Ankara adliyesi önün görüntüler Eski HDP'li milletvekillerinin minibüsler ile getirilmesi Eski HDP'li milletvekillerinin adliyeye içi görüntüleri ANKARA - Kobani olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu şüpheliler ek gözaltı...
Ankara adliyesi önün görüntüler
Eski HDP'li milletvekillerinin minibüsler ile getirilmesi
Eski HDP'li milletvekillerinin adliyeye içi görüntüleri ANKARA - Kobani olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu şüpheliler ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat