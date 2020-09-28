Kobani olayları soruşturması kapsamında eski HDP'li milletvekilleri adliyeye getirildi
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Kobani olayları soruşturması kapsamında eski HDP'li milletvekilleri adliyeye getirildi

28.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:39

Ankara adliyesi önün görüntüler Eski HDP'li milletvekillerinin minibüsler ile getirilmesi Eski HDP'li milletvekillerinin adliyeye içi görüntüleri ANKARA - Kobani olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu şüpheliler ek gözaltı...

Ankara adliyesi önün görüntüler

Eski HDP'li milletvekillerinin minibüsler ile getirilmesi

Eski HDP'li milletvekillerinin adliyeye içi görüntüleri ANKARA - Kobani olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu şüpheliler ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Kobani olayları soruşturması kapsamında eski HDP'li milletvekilleri adliyeye getirildi
Kobani olayları soruşturması kapsamında eski HDP'li milletvekilleri adliyeye getirildi
Kobani olayları soruşturması kapsamında eski HDP'li milletvekilleri adliyeye getirildi
Kobani olayları soruşturması kapsamında eski HDP'li milletvekilleri adliyeye getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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