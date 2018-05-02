Klü'de İslam Medeniyeti Konuşuldu
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konferansı düzenlendi.
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konferansı düzenlendi.
İslam medeniyeti, uygarlaşmasının ele alındığı "İslam Temeddünü Okuma Üzerine Düşünceler" konferansı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun sunumuyla yapıldı.
Fazlıoğlu, İslam medeniyetinin yeniden okunması gerektiğini ifade ederek, aklın ilkesi haline getiren yegane medeniyetin İslam olduğunu savundu.