Klima bozulunca metrobüsteki yolcular araçtan indirildi

Beylikdüzü seferini yapan metrobüslerden birisinin kliması bozuldu.

SÖĞÜTLÜÇEŞME-Beylikdüzü seferini yapan metrobüslerden birisinin kliması bozuldu. Yolcuların artan sıcak şikayeti üzerine sürücü yolcuları Küçükçekmece'deki Cennet Durağı'nda indirdi.

Haftanın son iş gününde mesai çıkışı evlerine dönenlerin akın ettiği metrobüste akşam saatlerinde yoğunluk görüldü. Beylikdüzü yönüne giden araçlardan birinin havalandırma sistemi arızalandı. Aracın içi kalabalık ve motor sıcaklığı ile birleşince yolcular terlemeye başladı. Şikayetlerin artmasına karşılık şoför sistemi çalıştıramadı. Araç içinde sıcaktan yakınanların şikayetini göz önünde bulunduran metrobüs şoförü yolcuları Küçükçekmece'deki Cennet Durağı'nda indirdi. Yolcuların tahliyesi sonrası durakta kalabalık oluştu. Arızalı araç servise götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş