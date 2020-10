KKTC'nin en güçlü römorkörünün modernizasyonu yapıldı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir tersanede modernizasyonu gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Kuruluşu filosunun en büyük ve güçlü römorkörü Söndüren-10, törenle Doğu Akdeniz'e uğurlandı.

Başiskele ilçesindeki Uzmar tersanesinde modernizasyonu yapılan Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Kuruluşu filosundaki 3 römorkörden en büyüğü ve en güçlüsü olan Söndüren-10'u Doğu Akdeniz'e uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Kıyı Emniyet Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ katıldı.

'ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLAR VE KAZANIMLAR SAĞLADIK'Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Doğu Akdeniz'de çok önemli atılımlar ve kazanımlar sağlandığını belirterek şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, öngörüsü ve önderliğinde nitelikli araştırma gemileri filosu ve bu filoya destek olan güçlü donanmamızla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve diğer deniz kaynaklarının tespiti noktasında çok önemli atılımlar ve kazanımlar sağladık. Bizim deniz yetki alanlarımızda deniz, seyir, can, mal ve çevre konusunda da önemli görev ve sorumluluklarımız olduğunu iyi biliyoruz. Doğu Akdeniz'deki deniz emniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti bünyesinde Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin kurulması amacıyla da çalışmalarımızı başlattığımızı gururla ifade etmek istiyorum. Bu çalışmayla Doğu Akdeniz'deki gemi trafik izleme alanlarımız da genişlemiş olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti bünyesindeki römorkörlerimizin yeni teknolojiler seviyesinde modernizasyonuna yönelik de birtakım çalışmalar başlattık. bu çerçevede Söndüren 10 römorkörlerinin tersanelerimizde modernizasyonunu gerçekleştirdik. İnşallah daha uzun süre aktif olarak sahada bir görev yapacak kabiliyete kavuşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları her zaman Doğu Akdeniz'de gururla dalgalanmaya devam edecek inşallah." '"SÖNDÜREN-10 SEYİR GÜVENLİĞİ VE DENİZ EMNİYETİ İÇİN HİZMET SUNACAK'Söndüren-10'un yenilenme ve modernizasyonunun tersanelerinde yapıldığını söyleyen Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ, "Devletimize, devlet büyüklerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu en büyük ve en güçlü römorkörünün yenilenme ve modernizasyonunu tersanemizde yaptırdıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Bu güvenden ötürü gururluyuz. Tersane olarak seferber olduk, bu görevi en iyi şekilde layığıyla yapabilmek için maddi ve manevi tüm imkanlarımızı, Söndüren 10 gemimizin bir an önce Doğu Akdeniz'deki misyonuna başlasın diye bu çalışmaya yönlendirdik. Köprü üstünden pruvasına, sancağından iskelesine kadar tabiri caizse baştan aşağı Söndüren 10 gemisini yeniledik. Yaklaşık 47 ton saç değişimi yapıldı, geminin yaşam mahallerinin iki tarafına da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını ilk kez nakşettik. Artık Doğu Akdeniz'de Türk bayrağı nakşedilmiş Oruç Reis ve Yavuz Sondaj Gemimizin olduğu gibi onların da yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla Söndüren-10 da seyir güvenliği ve deniz emniyeti için hizmet sunacak" dedi.Konuşmaların ardından Ahmet Noyan Altuğ, Selim Dursun'a plaket verdi. Tören, Söndüren-10 ve diğer römorkörlerin yaptığı deniz yüzeyindeki gösterinin ardından sona erdi.- Kocaeli

