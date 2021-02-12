KKTC'de cezaevinden firar eden Rus uyruklu seri tecavüzcü böyle yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cezaevinden firar eden seri tecavüzcü Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev Girne'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cezaevinden firar eden seri tecavüzcü Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev Girne'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

KKTC'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Başkent Lefkoşa'da Merkezi Cezaevi'nden 8 Şubat gecesi firar eden seri tecavüzcü Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlı'ğına bağlı Polis Özel Harekat birimleri geniş çaplı operasyon düzenledi. Özel eğitimli köpeklerin de katıldığı operasyon sonucu seri tecavüzcü Satlaev, Girne'deki bir adreste yakalandı.

BOŞ BİR DAİREDE SAKLANDIDemirören Haber Ajansı'nın güvenlik güçlerinden elde ettiği bilgilere göre, firari seri tecavüzcü Alexandr Satlaev'nin Girne'deki Doğanköy Aydın Tepe Sokaktaki boş bir dairede saklandığı sırada yakalandığı öğrenildi. Rus uyruklu Alexander Satlaev'in Ağustos 2020'de geldiği KKTC'nin Girne kentinde, bir kadına güç kullanarak, çatısındaki paraları çalmakla hırsızlık ve cinsel taciz suçuyla hapse mahkum olduğu kaydedildi. Seri tecavüzcü daha sonra Satlaev'in Lefkoşa'daki Merkezi Cezaevi'nde 4 yıllık hapse mahkum olduğu ve 8 Şubat'ta cezaevinden firar ettiği ifade edildi.RUSYA'DA SUÇ DOSYASI KABARIKÖte yandan, yakalanan firari Satlaev'in Rusya'da da suç dosyasının kabarık olduğu ifade edildi. Satlaev'in, Rusya'da 4 kadına tecavüz ettiği, 7 kadına ise tecavüze teşebbüs suçundan hapse atıldığı ve 5 Mart 2019 tarihinde serbest bırakıldığı kaydedildi. Rusya'daki Chemal Bölge Mahkemesinin eski başkanının oğlu Alexander Satlaev, 2012 yılında Altay Ekonomi ve Hukuk Akademisi'nden mezun olmasının ardından, Altay Cumhuriyeti Rusya Araştırma Komitesi'nin (ICR) bölümünün kıdemli müfettişliğine atandı. Seri tecavüzcünün, aynı yılın Aralık ayında Valentina isimli kadına cinsel tacizde bulunarak ilk suçunu işlediği öğrenildi.GİRNE'DE BİR KİŞİYE DAHA TECAVÜZ ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTIRusya'da 4 kadına tecavüz eden Alexander Satlaev'in Girne'de 17 yaşındaki bir genç kıza da cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre; olay 2019 yılının Ağustos ayında meydana geldi. Alexander Satlaev, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında bir apartmana giren 17 yaşındaki genç kıza arkadan yaklaşıp, bayılttı. Satlaev, daha sonra baygın haldeki genç kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kız apartman sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O dönem başlatılan soruşturmada genç kızın üzerinden sperm örnekleri alındı. Bu olaydan sonra Alexander Satlaev, 2019 yılı Ekim ayında soygun suçundan yakalandı.

Yapılan soruşturmada Rusya'da kadınları bayıltıp, tecavüz eden Alexander Satlaev'in 17 yaşındaki genç kıza karşı işlenen cinsel saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği düşünüldü. Bunun üzerine Alexander Satlaev'den sperm örnekleri alındı. Türkiye'ye gönderilen sperm örneklerinin 3 ay önce polisin eline ulaştığı öğrenildi. Sperm örneklerinin Alexander Satlaev'e ait olduğu tespit edildi. Alexander Satlaev hakkında yürütülen davaya soygun suçunun yanı sıra tecavüz suçlaması da eklendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı