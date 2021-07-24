KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır"
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: '47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır'
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın açılım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın açılım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadele yıllarında şehit edilen Beyarmudu şehitleri için düzenlenen anma törenine katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin Kapalı Maraş açılımına değinerek yıllardır "bir anlaşma olursa Maraş'ın iadesi olacak" gibi bir beklenti içerisinde olunduğunu ancak çok fırsatlar masaya gelmesine rağmen karşı tarafın iyi niyetini ortaya koyamaması nedeniyle anlaşmanın olmadığını söyledi.

Tatar, "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır." dedi.

"(Bakanlar Kurulu tarafından) Son alınan kararla, yüzde üç buçuk bölümünde (Maraş'ta) sivil idareye dönüştürülmesiyle, mal ve hak sahiplerinin orada yerleşebileceklerine dair bir mesajdır." diyen Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) elindeki belgelere göre, ata yadigarı topraklar olduğunu gösterse de uluslararası hukuk bakımından 1974 tapularının tanındığını ve bunun kararını da uluslararası hukukun tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu'nun vereceğini belirtti.

Tatar, KKTC olarak uluslararası hukuka ters düşecek uygulama içerisinde olmadıklarının altını çizerek, 47 yıldan sonra yatırım sahiplerinin de kendi haklarını alabilmeleri için onlara yol göstermek için düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

"Maraş çantada keklik değil"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığının Kapalı Maraş'a ilişkin dün yaptığı açıklamaya da değinen Tatar, "BMGK'nin Rum-Yunan ikilisinin dürtmesiyle kararlar almasını sorgulamak gerek. Esas olan mağduriyetlerin önlenmesi." şeklinde konuştu.

Tatar, Maraş konusunda daha önce fırsatlar kaçırıldığını işaret ederek Maraş'ın "çantada keklik" olmadığını dile getirdi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dikkate alındığında, Kıbrıs'ın artık eski Kıbrıs olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ana vatan Türkiye ile geliştirilen siyasetle Mavi Vatan'da artık KKTC'nin daha da güçlendiğini kaydetti.

Tatar, milli mücadele yıllarında şehit olan 6 Beyarmudu şehidinin anısına yapılan anıtın, verilen mücadele ve şehitlerin anısı bakımından büyük anlam ifade ettiğini belirtti ve tüm şehitlere rahmet diledi.

"Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullanan Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bizi 1974 öncesine götürmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez garantörlük hakkıyla sağlam bir anlaşma olması lazım." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: '47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: '47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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