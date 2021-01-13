Kızının oyuncu olmasına izin verecek mi? Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar

Bir soru üzerine kızı Su'nun oyunculuğu düşündüğünü ancak, ancak kendisi gibi alaylı değil, okullu olmasını istediğini ifade eden Pınar Altuğ, "Siz sette alaylı-okullu ayrımı yaşadınız mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Su ile beraber bir reklam filminde oynadık o zaman 6 yaşındaydı. Küçücük yaşına rağmen çok profesyoneldi. Sette büyüdü set ortamını iyi biliyor. Gönlünde var ama bunu yapacaksa benim gibi alaylı değil de okullu olacak, o zaman da yoluna erken çizecek.& ;





Kaynak: Snob Magazin