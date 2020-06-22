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Kızılyıldız'ın 5 futbolcusu Kovid-19'a yakalandı

Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'ın 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kızılyıldız'ın 5 futbolcusu Kovid-19'a yakalandı
22.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:40

Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'ın 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar ve Branko Jovicic'in test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Gobeljic, Jovancic, Petrovic ve Konatar'ın virüs belirtileri gösterdikleri için son lig maçında tedbir amacıyla stada gelmedikleri, Jovicic'in ise hiçbir belirti göstermemesine rağmen test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Takımdaki diğer futbolcu, teknik heyet, idareci ve çalışanların testlerinin ise negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan Sırbistan Süper Ligi, 30 Mayıs'ta yeniden başlamış, Kızılyıldız 2,5 aylık aradan sonraki ilk maçını kazanarak 31. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Kaynak: AA

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