Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yenilenecek
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Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yenilenecek

Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yenilenecek

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı'nın yapılacak çalışmayla yenileneceğini bildirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı'nın yapılacak çalışmayla yenileneceğini bildirdi.

Acar, Kasaplar Çarşısı'nda Kaymakamı Can Aksoy'un da katıldığı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Acar, ilçeye yakışır modern Kasaplar Çarsısı için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Açık otopark altında bulunan pazar bölümünü de yenileyeceklerini belirten Aksoy, "İlçemizin kalbine kapalı bir otopark daha kazandıracağız. Bu kapsamda açık otopark altında bulunan esnaflarımız ile geçici olarak yürütecekleri işyerleri hakkında istişarelerde bulunacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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