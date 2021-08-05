Kızılay'dan selzedelere yardım
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Kızılay'dan selzedelere yardım

Kızılay'dan selzedelere yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara Kızılay tarafından giysi ve gıda yardımı yapıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara Kızılay tarafından giysi ve gıda yardımı yapıldı.

Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinden dolayı zarar gören vatandaşlara, Kızılay ekipleri tarafından giyim, gıda ve ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı. Sel nedeniyle 10'u ağır hasarlı olmak üzere toplam 86 hanenin hasar gördüğü ve 60 küçükbaş hayvanın telef olduğu ilçede, vatandaşın yardımına koşan Kızılay ekipleri yemekten çadır kurulumuna, giyimden gıda ihtiyaçlarına kadar her alanda destek veriyor.

Sel felaketinin başladığı günden bu yana zarar gören vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay, "Çaldıran ilçemize bağlı Osmanlı Mahallemizde selden etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Giyim ve gıda yardımında bulunduk. Yeni doğum yapan annelerimize sevgi bohçası hediye ettik. Desteklerinde dolayı İlçe Kaymakamı Yusuf Duran, İlçe Belediye Başkanı Şefik Ensari ve AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.

Selden dolayı evi hasar gören Faruk Çağtuğ ise "Selden dolayı evimizi su bastı. Çocuklarımızı ve kendimizi zor kurtardık. Evimizdeki eşyaların tümü kullanılmaz hale geldi. AFAD tarafından kurulan çadırda kalıyoruz. Devletimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kızılay'dan selzedelere yardım
Kızılay'dan selzedelere yardım
Kızılay'dan selzedelere yardım
Kızılay'dan selzedelere yardım
Kızılay'dan selzedelere yardım
Kızılay'dan selzedelere yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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