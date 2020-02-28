Kız arkadaşını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
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Kız arkadaşını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

KÜTAHYA'da, apartta kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen B.B., ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

28.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:34
Kız arkadaşını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

KÜTAHYA'da, apartta kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen B.B., ihbar üzerine ekiplerince gözaltına alındı. 

Gaybiefendi Mahallesi'ndeki apartta, gece genç kadının dövüldüğü ihbarı üzerine polis, harekete geçti. Aparttaki B.B., gelen polis ekiplerine, içerideki aynaları kırararak, direndi. Etkisiz hale getirilen B.B., kelepçelenerek, gözaltına alındı. Korkan ve şok yaşayan kız kız arkadaşı ile B.B., sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

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