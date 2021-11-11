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Son dakika haberi: Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü Kocaeli'de askeri kışlada bulunan inşaatın çatısında çalışan işçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düştü.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Askeri kışladaki inşaatta çalışan İşçi 3 metre yükseklikten düştü

KOCAELİ - Kocaeli'de askeri kışlada bulunan inşaatın çatısında çalışan işçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düştü.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan askeri kışladaki inşaatın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda çalışan inşaat işçisi İ.G. (63), dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan işçi, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü

Son dakika haberi: Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü

Son dakika haberi: Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü

Son dakika haberi: Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü

Son dakika haberi: Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü

Son dakika haberi: Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü

Son dakika haberi: Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü

Son dakika haberi: Askeri kışladaki inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düştü

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
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