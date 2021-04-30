Kısıtlamayı fırsat bilip yama çalışması yaptılar
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Kısıtlamayı fırsat bilip yama çalışması yaptılar

Kısıtlamayı fırsat bilip yama çalışması yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Karayolları ekipleri tam kapanma ile araç trafiğinin azalması ile birlikte yama çalışması yapmaya başladı.

DÜZCE(İHA) – Karayolları ekipleri tam kapanma ile araç trafiğinin azalması ile birlikte yama çalışması yapmaya başladı.

Akçakoca'da karayollarına ait alan yollardaki bakım çalışmalarını 17 günlük yasağı fırsat bilerek işe koyuldular. Yaza doğru gelirken turizm alanında hareketli olan Akçakoca da sapak giriş bölgesinde yol çalışmaları karayolları tarafından tam hızla devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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