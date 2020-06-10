Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sahiller çocuklarla doldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sahiller çocuklarla doldu

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sahiller çocuklarla doldu Ebeveynleriyle birlikte sahile gelen çocuklar denizin tadını çıkarırken, yüzde 75 neme karşın 65 yaş ve üstü vatandaşların da sahile geldikleri gözlendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı şartlar dahilinde 18 yaş altı ile...

10.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:25

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sahiller çocuklarla doldu

Ebeveynleriyle birlikte sahile gelen çocuklar denizin tadını çıkarırken, yüzde 75 neme karşın 65 yaş ve üstü vatandaşların da sahile geldikleri gözlendi

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı şartlar dahilinde 18 yaş altı ile 65 yaş ve üzerine uygulanan kısıtlamayı kaldırıldığını açıklamasının ardından, Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklarla doldu. Sahilde yüzde 75'lik neme karşın 65 yaş ve üzeri vatandaşların da olduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın dün akşam kabine toplantısı sonrası 18 yaş altına haftanın her günü ebeveynleriyle birlikte olmak şartıyla, 65 yaş ve üstü için de yine her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün sabah saatlerinde binlerce vatandaş ve tatilciler, çocuklarıyla birlikte Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hafta içi olmasına karşın eskiden özlenen günlerine dönen sahilde yoğunluk göze çarptı. Denizin, güneşin tadını çıkaran çocukların oldukça neşeli oldukları gözlendi. Kentte hava sıcaklığının 26 derece, nem oranınınsa yüzde 75 olarak ölçülmesine karşın 65 yaş ve üstü vatandaşların da sahile geldiği dikkat çekti.

"Alınan karardan dolayı çok memnunuz"

Çocuklarını denize getiren Recep Samancı, "Çocuklar sahilde eğleniyorlar. 2 aydır içerdelerdi. Okullar da tatil. Alınan karardan dolayı çok memnunuz. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız bu süreçte dünyaya örnek olacak şekilde çok büyük başarı gösterdiler." diye konuştu.

"Babaannem bu habere çok sevindi"

İlk defa kızını denize getirdiğini belirten Dilara Karakuş Bulut da, "Kızım çok eğlendi. Deniz girdi, çıkmak istemedi. Tabi şuanda hiç bir şey anlamıyor. Açıkçası babaannem de bu habere çok sevindi. Şuan evde dışarıya çıkmayı bekliyor." dedi.

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sahiller çocuklarla doldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Haber
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Kenan Doğulu Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sahiller çocuklarla doldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 20:03:50. #1.14#
title