Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar
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Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar

27.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:23

Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar Manisa'da sokak hayvanlarına mama bırakılarak sağlık kontrolleri yapıldı Manisa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yiyecek bulma güçlüğü çeken sokak hayvanları için oluşturulan...

Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar

Manisa'da sokak hayvanlarına mama bırakılarak sağlık kontrolleri yapıldı

MANİSA - Manisa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yiyecek bulma güçlüğü çeken sokak hayvanları için oluşturulan beslenme noktalarına mama bırakıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Özellikle duyarlı vatandaşlar tarafından mama destekleriyle hayatta kalan sokak hayvanları, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşların da evde olmasıyla yiyecek bulma güçlüğü çekti. Bu duruma duyarsız kalmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hem sokak hayvanlarına mama bıraktı hem de sağlık durumlarını kontrol etti.

Korona virüsün sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkilediğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, "Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Sokak hayvanları için yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmıştır. Biz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla sokağa çıkma kısıtlaması süresince can dostlarımıza mama desteğinde bulunuyoruz. Ayrıca buradan hayvan sever vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızı mama kampanyamıza desteğe bekliyoruz" dedi.

"Korona virüs hayvanlardan insanlara bulaşmamakta"

Korona virüs nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nde sürekli dezenfekte çalışması yapıldığını belirten Veteriner Hekim Tahir Kilimci, "Korona virüs salgını dolayısıyla barınağımızda her gün dezenfekte çalışması yapılıyor. Dışarıdan gelen bütün hayvanlarımız tedavi edip, kısırlaştırma çalışması yapılıyor. Bu tedavilerin ardından sahiplendirme çalışması da yapılmaktadır. Sahiplendirme yapılmayan sokak canlılarımız da bulundukları yerlere bırakılmaktadır" diye konuştu.

Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar
Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar
Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar
Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT YENİÇAĞ

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