Kısıtlama saatinde araçta uyuşturucu kullanan 3 kişiye 10 bin 407 lira ceza verildi
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Kısıtlama saatinde araçta uyuşturucu kullanan 3 kişiye 10 bin 407 lira ceza verildi

23.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:01
Kısıtlama saatinde araçta uyuşturucu kullanan 3 kişiye 10 bin 407 lira ceza verildi

Mersin'de, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında araçta uyuşturucu kullandığı belirlenen 3 şüpheliye 10 bin 407 lira ceza kesildi.

Mersin'de, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında araçta uyuşturucu kullandığı belirlenen 3 şüpheliye 10 bin 407 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Resul Mahallesi'nde devriye yaptıkları sırada bir araçta 3 kişinin olduğunu tespit etti.

Ekipleri görünce araçtaki bazı malzemeleri atarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

Çevrede ve araçta yapılan aramalarda, 15 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 bin 407 lira ceza uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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