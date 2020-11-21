Kısıtlama başladı, sokaklar boş kaldı

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kentte yaşayan vatandaşların akşam vakti sıklıkla uğradığı kale altı kebapçıları ve tarihi kültür yolu sessizliğe büründü.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kentte yaşayan vatandaşların akşam vakti sıklıkla uğradığı kale altı kebapçıları ve tarihi kültür yolu sessizliğe büründü.

Normal günlerde özellikle akşam 20.00'dan sonra hareketlenen ve şehrin en yoğun alanlarından olan Gaziantep kalesi çevresi kısıtlama ile boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, dün akşam saat 20.00 itibari ile başladı. İçişleri Bakanlığının, Covid-19'la mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirler, saat 20.00'da sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla devam ediyor. Yasakla birlikte Gaziantep sokakları sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise kentin ara sokaklarında ve yoğunluğun yaşandığı alanlarda devriye attı.

Sokakların boşalması ile sessizliğe bürünen Gastronomi ve kültür kenti Gaziantep drone ile havadan görüntülendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı