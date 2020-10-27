Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay uzatıldı
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Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay uzatıldı

27.10.2020 01:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 01:57
Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay uzatıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi ve işverenlere destek amaçlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resim Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Twitter hesabından "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" açıklamasında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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