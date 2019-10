Kırşehir'den 22 milyon dolarlık ihracat

17.10.2019 14:22

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir'den eylül ayında 22 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Kırşehir'in ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Eylül ayında Kırşehir'de 22 milyon 962 bin dolarlık, yılın 9 aylık döneminde ise 165 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de yapılan her ihracat kent ekonomisine ve bölge halkına ciddi katkılar sağlamaktadır. Kırşehir'de her geçen gün ihracat rakamlarının artması için çabalıyoruz. En çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, Hollanda, Fas ve Cezayir oldu. İhracatçılarımızın gayreti sonucunda eylül ayında 2019'un en çok ihracatı yapıldı. İlimiz her alanda olduğu gibi ihracatta da emin adımlarla hedeflerine ilerlemektedir. Kırşehir'de ocakta 17 milyon, şubatta 19 milyon, martta 18 milyon, nisanda 21 milyon, mayısta 18 milyon, haziranda 13 milyon, temmuzda 20 milyon, ağustosta 17 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Eylül ayında ise yılın en yüksek ihracatı 22 milyon 962 bin dolar olarak gerçekleşti."

Kaynak: AA