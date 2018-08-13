Kırşehir'de Tarım ve Hayvancılığa 100 Milyon Liralık Destek

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kırşehir'de, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yaklaşık 100 milyon liralık tarım ve hayvancılık desteği sağlandı.

İl Gıda, Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Kırşehir Ticaret Borsası'nda düzenlenen damızlık düve dağıtım töreninde, Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli destekleme programları yaparak çiftçilerin köylerinde istihdam edilmesine büyük önem verdiğini söyledi.

Bu kapsamda farklı destekleme programları yürütüldüğünü ifade eden Şahin, ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere Genç Çiftçi Projesi, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Kırsal Kalkınma Programları çerçevesinde bu yıl Kırşehir'e yaklaşık 100 milyon liralık tarım ve hayvancılık desteği sağlandığını vurguladı.

Daha önce bu desteklerden faydalanan bazı çiftçilerin zamanla 150 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvana kadar işini büyüttüğünü anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Genç Çiftçi Projemizde, 18 yaşından büyük, 40 yaşından küçük, sosyal güvencesi olmayan yüzde 100 devlet katkılı 30 bin lira para karşılığında bu yıl itibariyle 136 çiftçimize hayvancılık desteği verildi. 89 çiftçimize büyükbaş, 34 çiftçimize küçükbaş, diğer çiftçilerimize arı, kanatlı ve bahçe bitkileri olmak üzere hibe dağıtımlarına başlandı. Bu proje çerçevesinde ilimize şu ana kadar 400 çiftçiye 12 milyon lira hibe desteği sağlanmış olacak. Bakanlığımızın yaptığı projede ana amaç çiftçiyi köyde istihdam etmek ve orada kalmalarına katkı yapmak. Çiftçilik bundan sonra stratejik öneme haiz."

Köylüyü köyde istihdam etmek için her türlü gayretin gösterildiğine işaret eden Şahin, "Bunları heba etmeden, sıkıntıya sokmadan, alıp satma mantığıyla değil, alıp büyüme mantığıyla hareket edilirse bütün desteklemelerle çiftçimizin yanında olacağız. Artık köylüyü köyde istihdam ederek büyümemiz lazım. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de, Genç Çiftçi Projesi kapsamında bakanlığın Kırşehir'de 3 yılda 12 milyon liralık katkı sağladığını dile getirdi.

Kendirli, "Kırşehir tarım ve hayvancılık şehir. 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde tarımdan elde ettiğimiz gelirler Türkiye genelinde yaklaşık 6 kat artmış durumda. Hayvancılık da buna yakın durumda. Kırşehir, tarım ve hayvancılık alanında çok güzel kazanımlar elde etti İlimizde 200 bin başın üzerinde besi hayvanımız var. Bu rakamları daha da yukarılara taşımak için hükümet, bakanlık ve milletvekilleri olarak yoğun şekilde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 51 genç çiftçi, çektikleri hibe kurası ile 5'er damızlık düvenin sahibi oldu.