Kırşehir'de oda başkanları çalıştayda bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırşehir'de oda başkanları çalıştayda bir araya geldi

23.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:44
Kırşehir'de oda başkanları çalıştayda bir araya geldi

? Kırşehir'de faaliyet gösteren oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin çalıştayda bir araya geldikleri bildirildi.

? Kırşehir'de faaliyet gösteren oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin çalıştayda bir araya geldikleri bildirildi.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda kentteki ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Gıda ve tüketim ürünlerinin fiyatlarındaki değişiklik, maliyet ve fiyatlandırma gelişmelerinin değerlendirildiği çalıştayda, sorunların çözümüne yönelik önerilerin belirlendiği de aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kent merkezinde bulunan oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Kırşehir'deki başta ekonomik olmak üzere birçok gelişme değerlendirilmiştir. Toplantıya, Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Kırmızı Et Üreticileri Kırşehir Başkanı Ömer Güzel katılmıştır. Kırşehir'deki sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştay da alınan kararlar önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de oda başkanları çalıştayda bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 15:54:03. #1.16#
title