Kırşehir'de gençlere yönelik kurs ve spor eğitimleri devam ediyor
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Kırşehir'de gençlere yönelik kurs ve spor eğitimleri devam ediyor

Kırşehir'de gençlere yönelik kurs ve spor eğitimleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, gençlere yönelik kurs ve spor eğitimlerine devam ettiklerini belirtti.

Kırşehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, gençlere yönelik kurs ve spor eğitimlerine devam ettiklerini belirtti.

Müdürlük binasında gazetecilere açıklama yapan Şahin, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirerek, kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunulmayı amaçladıklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Gençlik merkezlerimizde tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri düzenliyoruz. Cacabey Gençlik Merkezi'nde bağlama, gitar, piyano, keman, ney, işaret dili, bilgisayar, halk oyunları, hat, tezhip, diksiyon ve İngilizce kursları veriliyor. Kaman Gençlik Merkezi'nde akıl zeka oyunları, futbol, ebru sanatı, robotik kodlama, bilgisayar, gitar kursları devam ediyor. Mucur Gençlik Merkezi'nde ise bağlama, halk oyunları, bocce, masa tenisi, dart ve satranç kurslarımız bulunuyor."

İlçelerdeki spor eğitimleriyle ilgili de bilgi veren Şahin, "Spor eğitimlerinde ise Kaman'da voleybol, oturarak voleybol, futbol, masa tenisi, step, aerobik, basketbol, satranç, tekvando, Mucur'da futbol, jimnastik ve fitnes, Çiçekdağı'nda voleybol ve basketbol, Akpınar'da badminton, Boztepe'de basketbol, bocce ve plates eğitimi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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