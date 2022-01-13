22 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
Türkiye Boks Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı.
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Boks Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı.
Kırşehir Spor Salonu'ndaki şampiyonada iki farklı ringde eleme usulüyle yapılan maçların ardından, bugün final müsabakaları gerçekleştirildi.
Sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler 48 kilo: 1. Nurullah Oyan, 2. Salih Samet Okuç, 3. Gökhan Uluağaç ve Özkan Özbay
Erkekler 51 kilo: 1. Mehmethan Çınar, 2. Nihat Adıyan, 3. Mahmut Ali Bayraktar ve Cenker Aksoy
Erkekler 54 kilo: 1. Samet Gümüş, 2. Tolga Kaya, 3. İbrahim Tan ve Tolga Ateş
Erkekler 57 kilo: 1. Tahir Taha Akkoyun, 2. Azad Demirhan, 3. Zelimhan Süleymanok ve Gökay Yılmaz
Erkekler 60 kilo: 1. Yiğit Us, 2. Mizan Akyol, 3. Hakan Öztürk ve Aykut Işık
Erkekler 67 kilo: 1. Mehmet Aydemir, 2. Melih Yıldırım Ballıoğlu, 3. Fatih Kaya ve Ali Burak Erdoğruca
Erkekler 63,5 kilo: 1. Muhammet Sait Budak, 2. Mert Özkök, 3. Yusuf Can Erçin ve Ahmet Duman
Erkekler 71 kilo: 1. Alperen Terzi, 2. Ufuk Kuru, 3. Berkant Afşar ve Cem Kaya
Erkekler 75 kilo: 1. Yusuf Özdemir, 2. Emirhan Kalkan, 3. Haktan Bayraktar ve Emre Parlak
Erkekler 80 kilo: 1. Kaan Aykutsun, 2. İslam Uçan, 3. Uğur Mert ve Haydar Yusuf
Erkekler 86 kilo: 1. Emrah Yaşar, 2. Samet Ersoy, 3. Eray Yavaş ve Bedirhan Taşdelen
Erkekler 92 kilo: 1. Emir Büyükdağ, 2. Mirk Hayol Mammodov, 3. Abuzer Topaloğlu ve Tolga Kahramanoğlu
Erkekler +92 kilo: 1. Uğur Aydemir, 2. Sacit Topuz, 3. Emir Şimşek ve Yusuf İrenci
Kadınlar 48 kilo: 1. Erivan Barut, 2. Melikenur Güneş, 3. Büşra Taşdemir ve Esma Karakoç
Kadınlar 50 kilo: 1. Rabia Topuz, 2. Fatma Zehra Kol, 3. Ebrar Bozkurt ve Gülsu Vergili
Kadınlar 52 kilo: 1. Hatice Akbaş, 2. Gizem Kocaoğlu, 3. Aleyna Demirkır ve Elif Sultan Yaşar
Kadınlar 54 kilo: 1. Gamze Soğuksu, 2. Beyza Saraçoğlu, 3. Arife Yeliz Altın ve Zehra Milli
Kadınlar 57 kilo: 1. Esra Özyol, 2. Buse Büşra Saygılı, 3. Güler Deniztopuz ve Senanur Yüksel
Kadınlar 60 kilo: 1. Gizem En, 2. Sevgi Doğan, 3. İlke Yağmur Peksen ve Damlanur Karasal
Kadınlar 63 kilo: 1. Gizem Özer, 2. Esra Akbal, 3. Elif Zeyrek ve Busenur Çallı
Kadınlar 66 kilo: 1. Berfin Polat, 2. Gülay Arslan, 3. Berfin Kabak ve Minel Akpınar
Kadınlar 70 kilo: 1. Esmanur Koç, 2. Gülcan Arga, 3. Aysun Demir ve İlayda Sıla Yurttutan
Kadınlar 75 kilo: 1. Açelya Ünlü, 2. Sıla Üçyıldız, 3. Selmur Şimşek
Kadınlar 81 kilo: 1. Dilara Köseoğlu, 2. Serdem Bulut, 3. Gülperi Gizem Demirci ve Zehra Aslantaş
Kadınlar +81 kilo: 1. Sueda Şahin, 2. Silver Mihriban Güneli, 3. Şeyma Düztaş ve Ayşe Gül Arslan
Dereceye giren sporculara madalyaları Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, Türkiye Boks Federasyonu Kırşehir Temsilcisi Zafer Çam ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.