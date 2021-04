Kırşehir Belediyespor'dan, bayrak ve afiş kampanyası

2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden ve play off yolunda emin adımlarla ilerleyen Kırşehir Belediyespor takımında kulüp yönetimi bayrak ve afiş kampanyası başlattı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bulut, bayrak kampanyası ve afiş asılması için taraftardan ve belediyespor sevdalılarından destek istedi. Başkan Bulut yaptığı açıklamada;

"Kırşehir Belediyespor'umuz şuan play off'un içerisinde olan bir ekip amacımız lig sonuna dek play off oynamayı garantilemek. Bu zorlu süreçte 7 -8 arkadaş ve en büyük destekçimiz olan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun verdiği desteklerle bu lig de mücadele vermeye çalışıyoruz. Takımımıza play off yolunda maddi anlamda çok büyük destek gerekli. Bu nedenle takımımızın her daim yanında olan taraftarlarımız ve Kırşehir Belediyespor sevdalılarından başlatmış olduğumuz "Bayrak Kampanyasına" destek olmanızı bekliyoruz."dedi.

Başarının şehrin 1. lig için bütünleşmesi ile mümkün olacağının belirtildiği açıklama ise şöyle;

"Takımın başarısı için işimizden aşımızdan sevdiklerimizden fedakarlık yapıyoruz. Lütfen sizlerde birazcık elinizi taşın altına koyun ve bu takıma destek olun. 1. lig hayal değil. Yeter ki, birlikte bu şehrin tek profesyonel takımı olan Kırşehir Belediyespora sahip çıkalım. Bayrak kampanyasına destek olursak şehri ve takımı havaya sokarız ve play off ta da böylelikle başarıya katkı sağlamış oluruz. Unutmamalıyız ki bu takımın gerçek sahipleri 8-9 kişilik yönetimdeki arkadaşlar değil siz değerli Kırşehir Belediyespor sevdalılarıdır. Şehrin sivil toplum örgütleri, siyasi partilerimizin il ve ilçe yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, iş adamlarımızdan derneklerimizden, esnaflarımızdan ve taraftarlarımızdan tek beklentimiz, kentin belli noktalarına afişlerin ve bayrakların asılmasıdır." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı