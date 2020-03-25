Kırsal mahallelerde yaşlı vatandaşlara gıda yardımı
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Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kırsal mahallelerde yaşlı vatandaşlara gıda yardımı

Yardım paketlerinin yaşlı vatandaşlara dağıtılması KAHRAMANMARAŞ - Elbistan Karahasanlılar Derneği tarafından ilçeye bağlı kırsal mahallelerde sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu.

25.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:44
Kırsal mahallelerde yaşlı vatandaşlara gıda yardımı

Yardım paketlerinin yaşlı vatandaşlara dağıtılması

KAHRAMANMARAŞ - Elbistan Karahasanlılar Derneği tarafından ilçeye bağlı kırsal mahallelerde sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu.

Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı, Aliya İzzetbegoviç Rekreasyon Alanı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Arslan Bey Mesire Alanında yürütülen dezenfekte çalışmaları tamamladı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirler kapsamında, özellikle 65 yaş üstü vatandaşları sokağa çıkmama konusunda uyarılıyor, ekip araçlarından megafonları vasıtasıyla sıklıkla uyarılarını sürdürüyor.

Elbistan Karahasanlılar Derneği (ELKARDER) tarafından ilçeye bağlı kırsal mahallelerde sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu.

Onikişubat Belediyesi de sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım kolisi ve ekmek dağıttı.

Kırsal mahallelerde yaşlı vatandaşlara gıda yardımı

Kaynak: AA

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Kırsal mahallelerde yaşlı vatandaşlara gıda yardımı

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