Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu

ARALIK, IĞDIR (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin aşırı sağanak nedeniyle taşan bölgedeki çalışmaları inceledi.

Vali Bilgin, 28 Aralık 2021 Salı günü şiddetli sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen derenin taştığı bölgede sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Vali Bilgin, taşkının ardından tüm ekiplerle seferber olduklarını, vatandaşların yaralarını sardıklarını söyledi.

Vali Bilgin daha sonra ilçede faaliyet gösteren Lüleburgaz Müzisyenler ve Romanlar Halk Dansları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Ardından Bilgin, Biz Bize Yeteriz Derneği'nin aşevinde yemek dağıtımına katıldı.