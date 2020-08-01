Kırklareli Valisi Bilgin'den şehit ailesine ziyaret Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek'in ailesini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek'in ailesini ziyaret etti.

Anne Sevim Özüpek'in bayramını kutlayan Bilgin, Türkiye topraklarının şehitler sayesinde güvende olduğunu söyledi.

Şehitleri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Bilgin, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Özüpek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA