Kırklareli'nin Dolhan köyünde 'koronavirüs' karantinası
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kırklareli, Wuhan, Güncel

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 'koronavirüs' karantinası

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 'koronavirüs' karantinasıKIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Dolhan köyünün bugün saat 20.00'den itibaren karantina altına alındığını açıkladı.

21.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:37
Kırklareli'nin Dolhan köyünde 'koronavirüs' karantinası

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 'koronavirüs' karantinası

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Dolhan köyünün bugün saat 20.00'den itibaren karantina altına alındığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Dolhan köyünün bugün saat 20.00'den itibaren ikinci bir düzenlemeye kadar karantina altına alındığını açıkladı. Açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün toplandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz merkeze bağlı Dolhan köyünde yaşayan vatandaşlarımızda tespit edilen Covid-19 vakaları sonrası bu kişilerin köyde bulunan diğer vatandaşlarımızla da temas kurduğunun tespit edilmesi, köylerde komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 21.04.2020 Salı günü saat 20.00'den itibaren ikinci bir düzenlemeye kadar ilimiz merkezine bağlı Dolhan köyünün acil sağlık ihtiyaçları hariç kolluk marifetiyle karantina altına alınmasına, karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın da köy dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanmasına, faaliyetleri durdurulan umuma açık yerler kapsamında yer aldıkları halde denetimlerde açık oldukları tespit edilen çay ocaklarının da geçici olarak kapatılmalarına ve müşterilere servis yapmalarına müsaade edilmemesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Kırklareli Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar karantina altına aldığı Dolhan köyüne giriş ve çıkışlar bugün saat 20.00'den itibaren yasaklandı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak, önlem aldı.

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 'koronavirüs' karantinası

Kaynak: DHA

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