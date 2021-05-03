Kırklareli'nde yüksek öğrenim gören Haiti uyruklu 3 öğrenci Müslüman oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde yüksek öğrenim gören Haiti uyruklu 3 öğrenci Müslüman oldu

Kırklareli'nde yüksek öğrenim gören Haiti uyruklu 3 öğrenci Müslüman oldu
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde eğitim gören 3 Haiti uyruklu üniversite öğrencisi Müslümanlığı seçti.

Kırklareli'nde eğitim gören 3 Haiti uyruklu üniversite öğrencisi Müslümanlığı seçti.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreninde Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yönetimi ve İnşaat Mühendisliği öğrencileri Delex Jenpıerre, Moise Negrıel ve Nygel Duprat Müslüman oldu.

İl Müftüsü Aydın Yığman öğrencilere İslam'ın temel prensipleri hakkında bilgi verdi, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Yığman, Müslümanlığı seçen öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Türkiye'de 5 kişide görülmüştü! Profesörden Hint varyantıyla ilgili uyarı: Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir
Türkiye'de 5 kişide görülmüştü! Profesörden Hint varyantıyla ilgili uyarı: Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Hakan Altun Hande Erçel
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde yüksek öğrenim gören Haiti uyruklu 3 öğrenci Müslüman oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:47:53. #1.16#

title