Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

13.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:28

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Demirköy ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan C.A, A.D, İ.B, B.Ç. ve E.P.'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir kilogram kubar esrar ile 4 bin 600 lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA