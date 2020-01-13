Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haber

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

13.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:28
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Demirköy ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan C.A, A.D, İ.B, B.Ç. ve E.P.'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir kilogram kubar esrar ile 4 bin 600 lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler