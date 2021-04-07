Kırklareli'nde ormanlık alanda 48 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 48 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 48 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Tastape ile Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köylerinde ormanlık alanda sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler iki bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 48 sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.A, H.K.A. ve O.D. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran