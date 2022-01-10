Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler kazdıkları 25 metrelik çukurda yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler kazdıkları 25 metrelik çukurda yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yündalan köyünün Meralık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler bölgede yaptığı incelemede 1,5 metre çapında, 25 metre derinliğinde çukur içerisinde şüphelilerin olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda İ.A, S.U. ve E.A. kazdıkları çukurda yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların çukuru jeneratöre bağladıkları elektrikli kazıcıyla kazdıkları, çukura halatla indikleri tespit edildi.

Operasyonda derin arama dedektörü ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler kazdıkları 25 metrelik çukurda yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler kazdıkları 25 metrelik çukurda yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler kazdıkları 25 metrelik çukurda yakalandı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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