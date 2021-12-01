Kırklareli'nde çıkan kavgada gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Kırklareli'nde çıkan kavgada gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde çıkan kavgada gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

??????? Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında başlayan ve hastanenin acil kapısında devam eden silahlı kavgada gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KIRKLARELİ (AA) - ??????? Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında başlayan ve hastanenin acil kapısında devam eden silahlı kavgada gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 27 Kasım'da 6 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Öte yandan, adliye çevresinde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekiplerinin bir otomobilin içindeki iki kişiden şüphelenmesi üzerine arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada silah ele geçirildi, şüpheliler E.A. ve Y.E. gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında başlayan ve hastane önünde devam eden kavgada biri polis, biri sağlık çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

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AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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