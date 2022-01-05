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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçesinde ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Ahmetbey beldesinde şüpheli E.İ'nin üst aramasında ruhsatsız silah buldu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Vize ilçesinde bir bağ evinin güneş panellerini çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pazarlı köyünde Z.Ç. bağ evindeki güneş panellerinin yerinde olmadığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptığı çalışmada panelleri çalan H.Ş'yi yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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