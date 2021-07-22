Kırklareli'nde 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlalarında ele geçirilen 104 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlalarında ele geçirilen 104 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde Y.U. ve H.K'ye ait ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Tarlalarda yapılan incelemede boyları 20-250 santimetre arasında 104 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop