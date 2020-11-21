Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi
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Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi

21.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:06

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma KOM ekiplerince Babaeski İlçesine bağlı Karahalil Beldesinde 2 şahsa ait bağ ve eklentilerinde arama yapıldı. Detaylıca aramalarda 2 bin litre fermente şarap, 1 adet fermente şarap imalatında kullanılan şarap, 1 adet üzüm ezme makinesi, 120 adet şişe mantarı ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

-İHA-

Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi
Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi
Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi
Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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