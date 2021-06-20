KIRKLARELİ DAVUTOĞLU: SEÇİMLERE EN İDDİALI ŞEKİLDE GİRECEĞİZ
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KIRKLARELİ DAVUTOĞLU: SEÇİMLERE EN İDDİALI ŞEKİLDE GİRECEĞİZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi'ni herhangi gibi bir ittifaka eklenme veya onun bir parçası olmak için kurmadık.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi'ni herhangi gibi bir ittifaka eklenme veya onun bir parçası olmak için kurmadık. İddialı bir şekilde siyasete girdik, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlere en iddialı şekilde gireceğiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, dün geldiği Kırklareli'de bugün muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi, Babaeski ilçesinde partililerle buluştu. Esnafı da ziyaret eden Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Kongresi'ne katıldı. Babaeski'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Diğer partilerle ortak cumhurbaşkanı adayını mı destekleyeceksiniz yoksa cumhurbaşkanı adayı mı olacaksınız?" sorusuna, "Türkiye'de siyasetin bütününde adaylık bakımından iddialı bir tavır sergileyeceğiz" yanıtını verdi.

Gelecek Partisi'nin ittifaka ekleme parti olmadığını söyleyen Davutoğlu, "Bu çok sık gündeme gelen bir soru. Gelecek Partisi'nin herhangi gibi bir ittifaka eklenme veya onun bir parçası olmak için kurmadık. Gelecek Partisi kendi doğruları ile Türkiye'ye bir alternatif olmak için kuruldu ve kısa sürede de güçlendirilmiş parlamenter sistem ile temiz siyaset belgemiz ile gelecek ekonomik modelimizle birçok alandaki açıklamalarımızla halkımız önünde yeni bir alternatif oluşturduk. İddialı bir şekilde siyasete girdik, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlere en iddialı şekilde gireceğiz" dedi.

'GELECEK PARTİSİ KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİME GİRECEK'

Ahmet Davutoğlu, partisinin seçimlere kendi adaylarıyla gireceğine vurgu yaparak, "Şunu söylemek doğrudur ve kesin olarak Gelecek Partisi kendi adayları ile en güçlü şekilde seçime girecektir. Siyasetin o günkü şartların gereği olarak ülkesel ilkesel bazda bir iş birliği ve görüşme olursa da buna kapıyı kapatmayız, o zaman görüşülecek konular bunlar. Şahsımla ilgili herhangi gibi bir ihtirasın peşinde değilim, biz o makamları gördük, görüyoruz; başbakanlık makamı. Türkiye'de siyasetin bütününde adaylık bakımında iddialı bir tavır sergileyeceğiz. O gün geldiğinde parti kurullarımız ile oturup, görüşeceğiz" diye konuştu.

KIRKLARELİ DAVUTOĞLU: SEÇİMLERE EN İDDİALI ŞEKİLDE GİRECEĞİZ
KIRKLARELİ DAVUTOĞLU: SEÇİMLERE EN İDDİALI ŞEKİLDE GİRECEĞİZ
KIRKLARELİ DAVUTOĞLU: SEÇİMLERE EN İDDİALI ŞEKİLDE GİRECEĞİZ
KIRKLARELİ DAVUTOĞLU: SEÇİMLERE EN İDDİALI ŞEKİLDE GİRECEĞİZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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