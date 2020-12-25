Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
25.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:20
Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cebrail Uçakkuş (39) idaresindeki 06 YMP 08 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Köprüsü'nde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Uçakkuş'un cenazesi, incelemenin ardından morga konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen