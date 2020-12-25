Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

25.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:20
Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cebrail Uçakkuş (39) idaresindeki 06 YMP 08 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Köprüsü'nde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uçakkuş'un cenazesi, incelemenin ardından morga konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Berk Oktay Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 12:24:52. #1.14#
title